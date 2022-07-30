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Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında

Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de jandarmanın güven timleri görev başında

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de jandarmanın güven timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde devriye görevlerini sürdürüyor.

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Kayseri'de jandarmanın güven timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde devriye görevlerini sürdürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı güven timleri, Melikgazi, Pınarbaşı, Bünyan, Yahyalı ve Sarıoğlan ilçelerinde denetim yaptı.

İlçe Jandarma Komutanlıkları, sorumluluk sahasında bulunan mesire alanları, turistik bölgeler ile halkın yoğun olduğu köy meydanları ve kıraathanelerde devriye gerçekleştirdi.

Güven timleri tarafından gerçekleştirilen devriye faaliyetlerinde 3 narkotik olaya müdahale edip, yoklama kaçağı olarak aranan 2 kişiyi de yakaladı.

Ayrıca ekipler, 5 kişiye kabahatler kanunundan işlem yaptı ve 1 kayıp çocuğu bulup ailesine teslim etti.

Mesire ve piknik alanlarındaki vatandaşlara da orman yangınları ve kadına şiddetle ilgili bilgilendirme yapıldı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Pınarbaşı Jandarma Yahyalı Kayseri Güncel Haberler

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