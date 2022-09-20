İki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Kayseri'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 38 VU 557 plakalı otomobil ile 38 ADB 778 plakalı otomobil, Hacılar yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel