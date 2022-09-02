Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

Güncel Haberler

Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de hırsızlık şüphelileri fotokapan sayesinde yakalandı

Kayseri haberi: Kayseri'de demir yolu hattından hırsızlık yapan 2 zanlı, fotokapan kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Kayseri'de demir yolu hattından hırsızlık yapan 2 zanlı, fotokapan kayıtlarının incelenmesiyle yakalandı.

Jandarma ekipleri, Kocasinan ilçesi Kalkancık Mahallesi'nde TCDD'ye ait sinyalizasyon sisteminin parçalarının çalınması üzerine çalışma başlattı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, İstihbarat Şubesince yerleştirilen fotokapan kayıtlarını inceledi.

İncelemede şüphelilerin E.K. ve M.A. olduğu tespit edildi.

Zanlıların aracında balyoz, demir kesme aleti, keser, balta, 15 kilogram bakır plaka, saplama demiri, bağlantı konektörü, elektrik eldiveni, bakır topraklama kablosu ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler gözaltına alındı, ele geçirilen malzemeler TCDD yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan Jandarma Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title