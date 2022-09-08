Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı Güncel Haberler Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki evin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Suriye uyruklu G.H. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü. Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Kocasinan Kayseri Suriye Güncel Haberler

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