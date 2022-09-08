Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki evin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Suriye uyruklu G.H. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel