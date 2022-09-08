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Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

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Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yüksekten düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sahabiye Mahallesi Yıldırım Caddesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki evin balkonuna çıkan 3 yaşındaki Suriye uyruklu G.H. henüz belirlenemeyen nedenle zemine düştü.

Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel

Kocasinan Kayseri Suriye Güncel Haberler

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