Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Kayseri gündem haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlarla, güveni kötüye kullananlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışmada 4 şüpheli yakalandı.
Zanlıların, motosiklet, bisiklet ve 58 bin lira değerinde matkap ile çelik kapı kilidi çaldıkları belirlendi.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel