Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Kayseri gündem haberine göre Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de hırsızlık olaylarına karışan 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince, ikamet ve iş yerlerinden hırsızlık yapanlarla, güveni kötüye kullananlara yönelik çalışma başlatıldı. Çalışmada 4 şüpheli yakalandı. Zanlıların, motosiklet, bisiklet ve 58 bin lira değerinde matkap ile çelik kapı kilidi çaldıkları belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de 4 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.