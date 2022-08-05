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Kayseri gündem haberleri: Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

Kayseri gündem haberleri: Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da incelemelerde bulundu

Kayseri gündem haberi... Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bünyan'da merkez mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Çalışmalarından dolayı muhtarlara teşekkür eden Büyükkılıç, muhtarların taleplerini ve tavsiyelerini de dinledi.

Altyapı kuruluşlarıyla birlikte 1,5 milyar lira ek bütçeyi ağustos ayı toplantısında belediye meclisine sunacaklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, muhtarların beklentilerine cevap vermeye çalışacaklarını kaydetti.

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ile esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, hayırlı ve bereketli kazançlar diledi.

Büyükkılıç, daha sonra Büyükşehir Belediyesinin ilçede yapımını üstlendiği kapalı pazar yeri ve terminal binasında devam eden çalışmaları inceledi.

Özkan Altun ise Büyükkılıç'a ilçeye kazandırdığı yatırımlardan dolayı teşekkür ederek, "Yıllardır Bünyan'da kapalı semt pazarı yoktu, bugün bunu gerçekleştirmenin, temelini atmanın mutluluğu içerisindeyiz. Başkanıma ve ekibine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Esma Küçükşahin - Güncel

Memduh Büyükkılıç Özkan Altun Kayseri Güncel Haberler

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