Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem haberi: Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı

Güncel Haberler

Kayseri gündem haberi: Yeni teknolojiyle üretilen geri dönüşüm toplama aracı Kocasinan'da iş başı yaptı

Gelen Kayseri haberlerine göre Kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm toplama aracı, Kocasinan Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Kaynağından malzemeleri ayrıştırabilen ve üzerinde tartı sistemli yeni teknolojiye sahip geri dönüşüm toplama aracı, Kocasinan Belediyesi tarafından kullanılmaya başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geri dönüşümle örnek olan Kocasinan Belediyesi yeni teknolojiyle üretilen dönüşüm malzemesi toplama aracıyla yine bir ilke imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında örnek olan çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Çolakbayrakdar, "Hatırlanacağı üzere 2020 yılında Türkiye'de ilk defa hizmete sunduğumuz ikili toplama aracı ile kaynağından ayrıştırılmış ambalaj atıkları ile evsel atıkları aynı anda toplayarak, geri dönüşüme büyük katkı sağlıyoruz. Türkiye'de ilk defa Kayseri ve Kocasinan'ın yollarında hemşehrilerimize hizmet veren araç, kaynağından ayrılmış olan geri dönüşüm atıklarının ayrı ayrı toplanabilmesine olanak sağlamaktadır. Birden fazla haznesiyle ürünler ayrıştırılmış vaziyette toplanmaktadır. Ayrıca bu araçta farklı olarak pil atıkları ve atık yağlarını kaynağından ayrıştırılmış olarak topluyoruz ve çevrenin korunmasına katkı sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

Kocasinan Belediyesi Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title