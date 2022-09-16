Kayseri gündem haberi | MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Kayseri'de basın toplantısında konuştu Açıklaması

Kayseri yerel gündem haberine göre MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bize göre zilletin bütün plan ve programı, CHP olsun, İP olsun, diğer siyasi partiler olsun kendilerine ait olmayan bir gündemle ve hatta kendilerine servis edilen bir çerçevede şekilleniyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Bize göre zilletin bütün plan ve programı, CHP olsun, İP olsun, diğer siyasi partiler olsun kendilerine ait olmayan bir gündemle ve hatta kendilerine servis edilen bir çerçevede şekilleniyor. Dolayısıyla şu ana kadar da zillete, 'Adayınız şu olacaktır' diye belirli bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım." dedi.

Özdemir, Kayseri'de bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 18 Eylül Pazar günü Kayseri'de düzenleyeceği mitinge vatandaşları davet etti.

Miting programı için 1 aydır dava arkadaşlarının çaba gösterdiğini anlatan Özdemir, "Edindiğimiz intiba ve gözlem odur ki Kayseri, Allah izin verirse, pazar günü belki de demokrasi tarihimizde, sadece Kayseri'nin değil, Türkiye'nin gördüğü en kalabalık ve en geniş kapsamlı mitinge ev sahipliği yapacaktır. Bunun heyecanını şimdiden yaşıyoruz." dedi.

Özdemir, 2023 seçimlerine kendi parti anlayış ve disiplinleri çerçevesinde hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhur İttifakı haricindeki siyasi partiler, içerisine düştükleri zillet durumu karşısında, Türk milletine ve Türkiye'ye yönelik herhangi bir plan, proje sunamazken ve hatta bu seçimler yeni hükümet sistemimize göre aynı zamanda milletvekilliği genel seçimleriyle beraber cumhurbaşkanlığı seçimini de ihtiva edeceğinden mütevellit, henüz cumhurbaşkanlığı adayını da belirleyememişlerdir. İttifakla alakalı kendi bünyelerinde hangi siyasi partilerin olup olmadığıyla ki, burada özellikle PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin varlığı toplum nazarında aleni bir şekilde bilinirken, HDP'nin varlığını dahi itiraf edemeyenlerin cumhurbaşkanı adayını belirlemekte dahi zorlandığını, hatta belirleyemediğini de ifade etmemiz lazım. Bize göre zilletin bütün plan ve programı, CHP olsun, İP olsun, diğer siyasi partiler olsun kendilerine ait olmayan bir gündemle ve hatta kendilerine servis edilen bir çerçevede şekilleniyor. Dolayısıyla şu ana kadar da zillete, 'Adayınız şu olacaktır' diye belirli bir talimatın gelmediğini ifade etmek lazım. Bizim Türk milletine çağrımız açık ve nettir. 'Çağrım sana' diyerek, Milliyetçi Hareket Partisi adayının belli olduğu, bunun da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olduğu ve kararının da net olduğu, bu kararının da Türkiye ve Türk milleti olduğu iradesini paylaşmıştır."

Programda, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy ve MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak da konuşma yaptı.