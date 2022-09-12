Kayseri gündem haberi... Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin Olağan Genel Kurulu yapıldı

Kayseri Talasemi ve Lösemilileri Sevenler Derneği'nin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Dernek bürosundaki seçime üyelerin çoğunluğu katıldı. Tek adayın olduğu seçimde Faruk Başdemir başkan seçildi.

Başdemir, AA muhabirine, 35 yıldır bu hastalıkla ilgili mücadele verdiğini, gençlere yer vermek için görevden ayrıldığını ve derneğin kapandığını söyledi.

Derneğin yeni bir isim altında tekrar kurulduğunu ve 3 yıldır başkanlığını oğlunun yaptığını anlatan Başdemir, şöyle konuştu:

"İkinci yeni genel kurulda özel nedenlerden dolayı oğlum başkanlığı bırakmak istedi. Başka da aday olmadığı için tekrar başkanlığa seçildim. Hedefimiz hastalarımızın sağlık şartların iyileştirilmesine katkı sağlamak. Hem lösemi hem de talasemi hastalarımızın kan ihtiyaçları her geçen gün artıyor. Bunu bulmakta zorlanıyoruz, bunun tedariği konusunda diğer kurumlarla da iş birliği yaparak tüm gücümüzle bu sorunu çözmek istiyoruz. Çocuklarımızın ev ortamını, şartlarını iyileştirmek istiyoruz. En çok da gençlerin eğitim konusunda gayret edeceğiz, meslek kursları başlatacağız."