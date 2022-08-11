Kayseri gündem haberi | Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı Kayseri haberleri... Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Tacettin Veli Mahallesi Deliklitaş Caddesi'nde B.B'ye pompalı tüfekle ateş açıldı. Yaralanan B.B, olay yerine çağrılan ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi olduğu belirlenen E.Ç, B.Ç, H.Ç'nin bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı. Güncel AA / Esma Küçükşahin Kayseri Güncel Haberler

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