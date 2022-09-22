Sağanak etkili oldu Güncel Haberler Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kayseri'de sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde akşamüstü başlayan ve etkisini artırarak devam eden sağanak sonucu bazı cadde, sokak ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı sürücüler ve yayalar aniden bastıran yağış nedeniyle zor anlar yaşarken, Kocasinan ilçesi Elagöz Mahallesi'ndeki ahırlarda su baskını nedeniyle hasar oluştu. Özellikle Erkilet Bulvarı'nda biriken su, trafikte aksamaya neden oldu. Belediye ve itfaiye ekipleri tıkanan rögarları temizledi, yollarda biriken suyu tahliye etti. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sağanak etkili oldu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.