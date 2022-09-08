Son dakika haberi | Polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı Güncel Haberler Son dakika haberine göre Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, bisiklet kullanan bir çocuğu ise yaralayan zanlı yakalandı. Kayseri'de polisten kaçarken 5 araca çarpan, bisiklet kullanan bir çocuğu ise yaralayan zanlı yakalandı. Merkez Kocasinan ilçesinde, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen S.K, Argıncık Mahallesi'nde 38 YL 772 plakalı panelvan aracıyla polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçarken 5 araca zarar veren S.K, Doğu Garajı civarında çarptığı bisikletli küçük çocuğu yaraladı. Şüpheli S.K. ile panelvanda bulunan H.D, yaklaşık 10 kilometre boyunca yaşanan kovalamacanın ardından Bayır Sokağı'nda gözaltına alındı. Polis ekibi, olayın ardından panelvanda narkotik köpeğiyle arama yaptı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan Kocasinan Kayseri Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | Polisten kaçarken 5 araca çarpan, 1 çocuğu yaralayan kişi yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.