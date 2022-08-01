Kayseri gündem haberi: Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi Edinilen Kayseri haberine göre Kayseri Emniyet Müdürlüğünün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi. Kayseri Emniyet Müdürlüğünün Erciyes Üniversitesi (ERÜ) iş birliğinde yürüttüğü proje kapsamında halk eğitim merkezlerinde görevli öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Şehit Başkomiser Rıfkı Ertuğrul Toplantı Salonu'nda düzenlenen programın açılışında konuşan ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, projenin emniyet müdürlüğü ile üniversite işbirliğinde düzenlenen bir dizi eğitim seminerinden oluştuğunu söyledi. Aydın, "Dijital Göçmenler için Dijital Yeterlilikleri Artırma: Dijital Bölünme ve Dijital Sosyal Eşitsizlikle Mücadele" başlıklı projenin, özellikle eğitim düzeyi düşük veya orta eğitim düzeyine sahip yetişkinlerin dijital okuryazarlık pratiklerini iyileştirmeyi amaçlayan bir yetişkin eğitimi projesi olduğunu kaydetti. Programda Dijital Hayat Akademisi Direktörü Dr. Bilal Eren, "Dijital Çağda Hayatta Kalmak Konferansı" kapsamında dijital okuryazarlık eğitimi verdi. Programa Kocasinan, Melikgazi, Talas ve Hacılar halk eğitimi merkezlerinde görevli öğretmenler katıldı. Güncel AA / Ramazan Kaya Emniyet Müdürlüğü Erciyes Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri gündem haberi: Kayseri'de öğretmenlere dijital okuryazarlık eğitimi verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.