Kayseri gündem haberi | Kayseri'de kaybolan 86 yaşındaki kişiden 82 gündür haber alınamıyor Güncel Haberler Kayseri gündem haberine göre Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 82 gündür haber alınamıyor. Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde kaybolan 86 yaşındaki Hacı Ömer Yılmaz'dan 82 gündür haber alınamıyor. Tözgün Mahallesi'nde yaşayan ve 7 Temmuz'da hava almak için evinden çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan Yılmaz, polis ve jandarma ekiplerinin aramasına rağmen hala bulunamadı. Parkinson, panik atak ve tansiyon hastası olan Yılmaz'ın ailesi, kayıp yakınlarının fotoğrafını şehrin çeşitli noktalarına astı. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Ömer Yılmaz Pınarbaşı Kayseri Güncel Haberler

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