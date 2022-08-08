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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de jandarmanın güven timleri çalışmalarını sürdürüyor

Kayseri gündem haberi | Kayseri'de jandarmanın güven timleri çalışmalarını sürdürüyor

Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'de jandarmanın güven timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını devam ettiriyor.

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Kayseri'de jandarmanın güven timleri, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde çalışmalarını devam ettiriyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı güven timleri merkez Koramaz Vadisi, Sarımsaklı Barajı, Erciyes Dağı'ndaki mesire alanlarını ve Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde devriye görevi ifa etti.

Vatandaşların güvenliği ve hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla yapılan çalışmalarda, yoklama kaçağı 2 kişi ve İl Göç İdaresi tarafından aranan yabancı uyruklu 4 kişi yakalandı.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

Toros Dağları Jandarma Erciyes Kayseri Güncel Haberler

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