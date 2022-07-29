Kayseri gündem haberi... Kayseri'de iş arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bıçaklı kavgada iş arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı. Buğdaylı Mahallesi Selvidere Caddesi'nde bir şirkete ait depodaki yatakhanede çıkan bıçaklı kavgada iş arkadaşı N.G'yi öldüren, kendisi de yaralanan K.H'nin hastanedeki tedavisi tamamlandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kocasinan'da dün çıkan kavgada birbirlerini bıçakla yaralayan iş arkadaşlarından N.G. kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesinde hayatını kaybetmiş, K.H. ise Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Güncel AA / Müzahim Zahid Tüzün Kocasinan Buğdaylı Kayseri Güncel Haberler

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