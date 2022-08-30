Kayseri gündem haberi... Kayseri'de hırsızlık şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Kayseri haberi... Kayseri'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı. Kayseri'de 10 hırsızlık olayının şüphelisi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, apartmanlardan bisiklet hırsızlıklarının artması üzerine çalışma başlattı. Apartmanların güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonda zanlı gizlendiği yerde gözaltına alındı. Kent genelinde 10 hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Öte yandan kameralara yansıyan görüntülerde, şüphelinin bir apartmanın otomatik kapısını eliyle zorlayarak açıp içeri girdiği ve bisikleti alıp çıktığı anlar yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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