Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı
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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı.
Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi.
Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel