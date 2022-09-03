Kayseri gündem haberi: Kayseri'de hırsızlık operasyonunda yakalanan 6 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi... Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Kayseri'de hırsızlık olaylarına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince ikametten ve açıktan hırsızlık yapanların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda hırsızlık olayının şüphelisi 7 kişi yakalandı. Şüphelilerden birinin 3 ayrı suçtan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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