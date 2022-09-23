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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

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Kayseri haber: Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kayseri'de geceyi şimşekler aydınlattı

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.

Meteoroloji'den yağmur uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kayseri'nin bazı bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tedbirli olması uyarısında bulunulmuştu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mükremin Kaya - Güncel

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