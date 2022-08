Kayseri gündem haberi: Kayseri'de gazeteciler 'Dijital Çağda Hayatta Kalmak' konferansında buluştu

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından "Dijital Çağda Hayatta Kalmak" konulu konferans düzenlendi.

Cemiyet binasında Dr. Bilal Eren tarafından verilen konferansa Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın ve medya çalışanları katıldı.

Eren, konferansta yaptığı konuşmada dijital gelişmelerin her sektörde olduğu gibi basın sektöründe de büyük değişimlere neden olduğunu söyledi.

Teknolojik gelişmeleri anlamaktan kaçınılmaması gerektiğini vurgulayan Eren, "Yaşadığımız dönemde teknolojiden soyutlanmak mümkün değil. O yüzden onu iyi anlayıp teknolojiyle ilgili problemleri buna göre çözmek gerekiyor." dedi.

Bilginin her dönemde sahip olma konusunda fark yarattığının altını çizen Eren, "Bilgi her zaman çok değerliydi ama şimdi zirveye çıktı. Bilgiye önem veren işler değer kazanmaya devam ediyor. Şirketlerin bilgiye ulaşmak için ayırdıkları bütçeler her geçen gün artıyor. Basın sektöründe de bu kural geçerli. Bir çok meslek grubunda olduğu gibi medya sektörü çalışanları da teknolojik gelişmelere yenik düşmek üzere. Bunun için medya çalışanı alanıyla ilgili her şeyi bilmeli." diye konuştu.