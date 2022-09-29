Kayseri gündem haberi... Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Kayseri'de firari hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, cinsel istismar suçundan hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A'yı Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilecek.
Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel