Kayseri gündem haberi... Kayseri'de firari hükümlü yakalandı
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Kayseri bölgesinden gelen habere göre Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kayseri'de hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Yıldızevler Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hırsızlık suçundan 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'yi yakaladı.
İşlemleri tamamlanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel