Kayseri gündem haberi... Kayseri'de Dedeman Ortaokulu binasının yıkımı tamamlandı

Melikgazi Belediyesince yerine park yapılacak 50. Yıl Dedeman Ortaokulu'nun binası yıkıldı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu ile İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik de yıkımı takip etti.

Burada konuşan Palancıoğlu, kendisinin de mezun olduğu okulun betonarme binasının ömrünü tamamladığını söyledi.

Alana şehir merkezini rahatlatacak yeşil alan yapılacağını anlatan Palancıoğlu, Dedeman Ortaokulu'nun Hulusi Akar Bulvarı üzerindeki yeni bir binaya taşındığını anımsattı.

Yıkılan okulun yerine parkın dışında bir şey yapılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Palancıoğlu, "Buranın ticaret alanı ya da alışveriş merkezi olacağını söyleyenlere itibar edilmemeli. Zaten arsa belediyemizde değil, hazinede Milli Emlak'ta. Burayı ticaret alanı yapmamız söz konusu olamaz. Bu benim için de geçerli benden sonrası için de geçerli." ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, yıkılan binanın yanındaki taş binada hizmet veren Nazmi Toker İlkokulu'nu onararak güzel sanatlar merkezi ve sergi salonu yapacaklarını belirtti.

İl Milli Eğitim Müdürü Teltik de okulun yeni binasının son derece modern olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.