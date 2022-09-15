Kayseri gündem haberi... Kayseri'de biri engelli iki kişiyi bıçakla yaralayan sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası Güncel Haberler Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de yolda yürüyen biri engelli iki kişiyi bıçakla yaralayan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri'de yolda yürüyen biri engelli iki kişiyi bıçakla yaralayan sanık, 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık F.A.S. (17), müştekiler A.B. ve S.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısı, mütalaasında sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralamak" suçlarından cezalandırılmasını istedi. Sanık F.A.S, savunmasında olay günü alkollü olduğunu ve yaşananları hatırlamadığını öne sürdü. Pişmanlık duyduğunu belirten sanık, müştekiler ve yakınlarından özgür dileyerek tahliyesini talep etti. Müştekiler A.B. ile engelli S.K. de sanığın cezalandırılmasını istedi. Tanıkların da dinlenmesinin ardından sanık avukatı, esasa ilişkin savunma yaptı. Mahkeme heyeti, sanık F.A.S'ye A.B'ye yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 8 ay, S.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl hapis cezası vererek tutukluluğunun devamına hükmetti. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda 22 Mart'ta F.A.S, yolda yürüyen A.B'yi bacaklarından, S.K'yi sırtından bıçakla yaralayıp kaçmış, daha sonra yakalanarak tutuklanmıştı. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Güncel Haberler

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