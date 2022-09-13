Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti Güncel Haberler Kayseri gündem haberi | Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi. Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na sabah gelen okul yetkilileri, bir pencereye kurşun isabet ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Okula gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı. Kurşunun cama gece saatlerinde isabet ettiği ve yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün 112 Acil Çağrı Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.