Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti

Güncel Haberler

Kayseri gündem haberi: Kayseri'de bir okulun penceresine kurşun isabet etti

Kayseri gündem haberi | Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi.

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesindeki bir okulun penceresine gece saatlerinde kurşun isabet ettiği belirlendi.

Argıncık Mahallesi'ndeki Alsancak Şehit Osman Çelik Ortaokulu'na sabah gelen okul yetkilileri, bir pencereye kurşun isabet ettiğini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Okula gelen polis ekipleri, binada inceleme yaptı.

Kurşunun cama gece saatlerinde isabet ettiği ve yaralanan olmadığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

112 Acil Çağrı Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title