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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

Kayseri gündem haberi | Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)

Kayseri bölgesinden gelen habere göre TUTUKLANDIKayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

TUTUKLANDI

Kayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Güncel

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