Kayseri gündem haberi | Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2)
Kayseri bölgesinden gelen habere göre TUTUKLANDIKayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
TUTUKLANDI
Kayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun - Güncel