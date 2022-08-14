Kayseri gündem haberi | Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) Kayseri bölgesinden gelen habere göre TUTUKLANDIKayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. TUTUKLANDI Kayseri'de, 2 gün önce Avukat Savaş Ünlü'yü, arabuluculuk görüşmesi yaptığı ofisinde bıçakla kolundan yaralayan ve bugün gözaltına alınan Ersoy K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güncel Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın Sun Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri gündem haberi | Kayseri'de avukatı bıçaklayan saldırgan yakalandı (2) - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.