Kayseri gündem haberi... Kayseri'de aranan 5'i firari hükümlü 20 kişi yakalandı Güncel Haberler Kayseri gündem haberi... Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı. Kayseri'de polis tarafından düzenlenen operasyonda 5'i firari hükümlü 20 zanlı yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 2 yıl 5 ay ile 11 yıl 8 ay 15 gün arasında değişen kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 5 hükümlünün de aralarında yer aldığı 20 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5 hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, 15 şüpheli ise serbest bırakıldı. Güncel Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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