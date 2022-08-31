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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı

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Kayseri gündem haberi... Kayseri'de 7 farklı olayın şüphelisi yakalandı

Edinilen Kayseri gelişmesine göre Kayseri'de 7 suç kaydı ile aranan şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 7 suç kaydı ile aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, oto hırsızlığı, otodan hırsızlık, ikamet ve iş yerinden hırsızlık gibi 7 farklı olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişiyi yakaladı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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