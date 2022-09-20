Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı
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Kayseri haber: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel