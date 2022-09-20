Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 6 DEAŞ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Kayseri haber: Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 zanlı gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerini önlemeye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, kent merkezindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Güncel Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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