Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi
Güncel Haberler
Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'de 2 çekicide yapılan aramada 400 paket kaçak sigara bulundu.
Kayseri'de 2 çekicide yapılan aramada 400 paket kaçak sigara bulundu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar mevkisinde iki çekiciyi durdurdu.
Çay ve tütün tespit köpeği "Yolcu"nun tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 400 paket bandrolsüz sigara bulundu, sürücüler hakkında işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel