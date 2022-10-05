Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 400 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi Güncel Haberler Gelen Kayseri haberine göre Kayseri'de 2 çekicide yapılan aramada 400 paket kaçak sigara bulundu. Kayseri'de 2 çekicide yapılan aramada 400 paket kaçak sigara bulundu. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri-Malatya kara yolu Solaklar mevkisinde iki çekiciyi durdurdu. Çay ve tütün tespit köpeği "Yolcu"nun tepki vermesi üzerine araçlarda yapılan aramada 400 paket bandrolsüz sigara bulundu, sürücüler hakkında işlem yapıldı. Güncel Kaynak: AA / Esma Küçükşahin Kayseri Güncel Haberler

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