Kayseri gündem haberi: Kayseri'de 2 DEAŞ şüphelisi yakalandı Güncel Haberler Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak ve Suriye uyruklu 2 şüpheliyi belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakaladı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bulunan dijital materyallere el konuldu. Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor. Güncel Kaynak: AA / Murat Asil Kayseri Güncel Haberler

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