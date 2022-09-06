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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri gündem haberi | Kayseri'de 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kayseri haberlerine göre Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Kayseri'de hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Hakkında 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S'nin merkez Kocasinan ilçesi Gevher Nesibe Mahallesi'nde bir ikamette saklandığı tespit edildi.

Adrese düzenlenen operasyonda yakalanan E.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Kayseri Güncel Haberler

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