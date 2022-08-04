Kayseri gündem haberi... Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri gündem haberi... Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine "millet bahçesi" müjdesi

Kayseri gündem haberi... Başkan Büyükkılıç'tan Sarıoğlan ilçesine 'millet bahçesi' müjdesi

Kayseri gündem haberine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesine millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

 - Güncelleme:

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesine millet bahçesi yapılacağını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Vali Gökmen Çiçek, Sarıoğlan ilçesinde kaymakamlık ve belediyeyi ziyaret etti, peynir üretim tesisleri ve tarihi Şahruh Köprüsü'nde incelemelerde bulundu.

Ardından Karaözü Mahallesi'ni ziyaret edip, esnafın istek ve taleplerini dinleyen Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, tarihi köprünün yanına millet bahçesi yapılacağını ifade etti.

Büyükkılıç'a teşekkür eden Vali Çiçek ise, "Büyükşehir belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Ben buranın kaderini değiştireceğine inanıyorum. Karaözü'nün bu saatten sonra altın yılları başlıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ve Çiçek, Kayseri-Sivas kara yolundaki polis kontrol noktasını da ziyaret etti.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Memduh Büyükkılıç Gökmen Çiçek Sarıoğlan Kayseri Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title