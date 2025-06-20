Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları'ndan İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki
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Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları, İsrail'in Gazze ve İran'a yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkan Yardımcısı Mehmet Karakaş, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, 7 Ekim 2023'te başlayan Aksa Tufan'ı hareketi sonrası, Gazze'yi işgal eden Filistin'de her gün zulümler yapan İsrail'in, 60 binden fazla Müslüman'ı şehit ettiğini ve 150 bine yakın kişiyi yaraladığını belirtti.

İsrail'in yaptığı işgal ve zulümlerden tatmin olmayarak Lübnan'ı ve Suriye'yi bombalamasının ardından İran'a hava saldırılarına da başladığını belirten Karakaş, "Çok sayıda insan hayatını kaybetti. Şehirler, yollar ve altyapı zarar gördü. Binlerce insan yaralandı. Hayat çekilmez hale geldi. Bizler Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, devlet ve millet olarak İsrail'in haksız saldırısına uğrayan komşu ve kardeş ülke İran'ın yanında olup, haklı davasında onun yanında yer almamız gerektiğini bildiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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