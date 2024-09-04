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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Bowling Turnuvası Düzenlendi

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Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen bowling turnuvasına 15 takım katıldı. Turnuva sonucunda 'Efsane' takımı birinci oldu. Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti tarafından bowling turnuvası düzenlendi.

Cemiyetten yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezinde düzenlenen turnuvaya, gazetecilerin oluşturduğu 5'er kişilik 15 takım katıldı.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ, sosyal etkinlikleri arttırmak amacıyla düzenledikleri etkinliği, geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Kayseri Mobilyacılar Odası ve Kumsmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya ise etkinliğe ev sahipliği yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

15 takımın katıldığı turnuvada "Efsane" takımı 659 puan ile birinci, "Birlik" takımı 535 puan ile ikinci ve "Büyükşehir Strike" takımı ise 527 puan ile üçüncü oldu

Dereceye girenlere ödüllerini Başkan Kösedağ, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreter Yardımcısı Olcay Düzgün ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı İbrahim Özçekiç takdim etti.

Kaynak: AA / Güncel

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