Kayseri Gastronomi Günleri 24-26 Ekim'de düzenlenecek

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Gastronomi Günleri'nin üçüncüsünü 24-26 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, kentin eşsiz lezzetlerinin ününün ülke sınırlarını çoktan aştığını, bu yıl ünlü şeflerin, yerel üreticilerin ve kadın kooperatiflerinin bir araya geleceği büyük bir gastronomi şöleni düzenleyeceklerini belirtti.

Büyükkılıç, Kayseri'nin geçmişten günümüze kadar gelen geleneksel yemekleri ve kendine özgü tatlarıyla Türkiye mutfağında önemli bir yer tuttuğunu, hayata geçirilen Mutfak Sanatları Merkezi ile bunun taçlandırıldığını ifade etti.

Kentin sucuk ve pastırması, mantısı, yağlaması, katmeri ve nevzinesi gibi lezzetleriyle ünlü mutfağının, Büyükşehir Belediyesinin öncülüğünde dünyanın her köşesinden gelen gastronomi tutkunlarına tanıtılması ve şehrin markalaşması yolunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri mutfağının her bir lezzeti, tarihi ve kültürel derinliğiyle kendine has bir öneme sahip. Amacımız bu mirası daha geniş kitlelere ulaştırmak ve Kayseri'yi dünya gastronomi haritasında hak ettiği noktaya taşımaktır. Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenecek 3'üncü Kayseri Gastronomi Günleri, Türkiye'nin en büyük millet bahçelerinden biri olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek. 24-26 Ekim'deki etkinlik, Kayseri'nin zengin mutfak kültürünü tanıtmanın yanı sıra, şehre gelen katılımcılara geleneksel tatları da modern sunumlarla birleştirerek farklı bir deneyim sunacak."