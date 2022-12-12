"Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru"

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Eski kapıdaki TC ibaresinin yeni kapıda görülmediği fark edildi. Sosyal medya birçok kişi konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Ancak kapıdaki bie değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Birçok kullanıcı kapının eski halini paylaşıp "TC" ibaresinin kaldırıldığını söyledi. Yeni hali paylaşılan kapıda TC ibaresinin görülmediği fark edildi.

Google'da görseli araştırdığımızda Kayseri Üniversitesi'nin resmi sitesi, yenilenen kapıyla ilgili bir bilgi geçmiş. 25 Kasım tarihli bültende "Üniversitemizin yenilenen Sabancı Nizamiyesi Kapısı ve Sabancı Kültür Sitesi ile Tıp Dersliklerinin bulunduğu bölgenin çevre düzenlemesinin açılışı gerçekleştirildi." başlığıyla yapılan değişiklik duyurulmuş.