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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

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Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Eski kapıdaki TC ibaresinin yeni kapıda görülmediği fark edildi. Sosyal medya birçok kişi konuyla ilgili paylaşım yaptı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Ancak kapıdaki bie değişiklik sosyal medyada gündem oldu.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

Birçok kullanıcı kapının eski halini paylaşıp "TC" ibaresinin kaldırıldığını söyledi. Yeni hali paylaşılan kapıda TC ibaresinin görülmediği fark edildi.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

Google'da görseli araştırdığımızda Kayseri Üniversitesi'nin resmi sitesi, yenilenen kapıyla ilgili bir bilgi geçmiş. 25 Kasım tarihli bültende "Üniversitemizin yenilenen Sabancı Nizamiyesi Kapısı ve Sabancı Kültür Sitesi ile Tıp Dersliklerinin bulunduğu bölgenin çevre düzenlemesinin açılışı gerçekleştirildi." başlığıyla yapılan değişiklik duyurulmuş.

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru

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"Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin yeni yapılan giriş kapısının üzerindeki T.C. ibaresi kaldırdığı iddiası doğru"
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"Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) Sabancı Kültür Merkezi tarafındaki giriş kapısı yenilendi. Eski kapıdaki "TC" ibaresi yeni kapıdan kaldırıldı. Üniversiteni resmi sitesi kapı açılışıyla ilgili bilgi yayınladı."

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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