Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

Kayseri'de mart ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 644 şüpheliden 239'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 644 kişiden 239'u tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 84 kişiden 73'ü bulundu, 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem yapılan 223 kişiden 26'sı tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 39 kişiden 11'i de cezaevine gönderildi.