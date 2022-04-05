Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
 - Güncelleme:
Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleri

Kayseri'de mart ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 644 şüpheliden 239'u tutuklandı.

Kayseri'de mart ayında meydana gelen asayiş olaylarında gözaltına alınan 644 şüpheliden 239'u tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 1 Mart- 31 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 644 kişiden 239'u tutuklandı.

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda kayıp 84 kişiden 73'ü bulundu, 11 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasal işlem yapılan 223 kişiden 26'sı tutuklanırken uyuşturucu madde bulundurmak suçundan araması olan 39 kişiden 11'i de cezaevine gönderildi.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

31 Mart, Kayseri, Asayiş, Mart, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title