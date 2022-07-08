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Kayseri emniyetinden Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

AA - Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
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Kayseri emniyetinden Kurban Bayramı öncesi trafik denetimi

Kayseri'de polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde yollarda ve otogarlarda denetimler yapılıyor.

Kayseri'de polis ekiplerince Kurban Bayramı öncesinde yollarda ve otogarlarda denetimler yapılıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası ve şehir içi yollarında bayram öncesi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı denetimlerini artırdı.

Ekipler, bayram öncesi, bayram günleri ve sonrasını kapsayacak şekilde gerekli tedbirleri aldı.

Ölümlü ve yaralamalı trafik kazaları başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuzların önüne geçmek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde vatandaşlar, dikkatli olmaları ve kurallara uymaları konusunda uyarıldı. Ekipler, denetimlerini dron destekli de devam ettiriyor.

Ayrıca, bilgilendirici broşürlerin dağıtıldığı otogarlarda da denetimler sürüyor.

Kurban Bayramı tatili süresinde kent genelinde 1096 personel ve 548 ekip görev yapacak.

AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel

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