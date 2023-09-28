Kayseri Emniyeti Okul Çevrelerinde Denetimleri Artırdı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde; 866 kişi sorgulandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ağırlıklı olarak okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan eş zamanlı denetimlerde; 866 şahıs, 118 araç sorgulandı. Ekipler 132 işyeri, 17 oyun salonu, 13 iddia, 4 ganyan bayii, 92 park ve 19 metruk binayı kontrol etti.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından okul çevrelerinde yapılan denetimlerde 866 kişi sorgulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde ağırlıklı olarak okul çevrelerinde çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik çalışma yapıldı. Ekipler tarafından yapılan eş zamanlı denetimlerde 866 şahıs ve 118 araç sorgulandı. Ekipler 132 iş yeri, 17 oyun salonu, 13 İddaa ve 4 ganyan bayii, 92 park ve 19 metruk binayı da kontrol etti. - KAYSERİ