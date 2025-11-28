Haberler

Kayseri Emniyeti'nden Trafik Güvenliği Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden kentin genelinde meydana gelen trafik kazalarını paylaşarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kazaların kamera kayıtlarıyla derlendiği belirtildi.

KAYSERİ Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabında kent genelinde meydana gelen bazı trafik kazalarını paylaşarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda, "Trafikte yapılan en küçük ihmal saniyeler içerisinde ciddi ve telafisi güç sonuçlara neden olabilmektedir. Kamera kayıtlarına yansıyan kaza görüntülerinden derlenen bu çalışma, tüm sürücü ve yayalara trafik kurallarına riayet etmenin hayati önemini bir kez daha hatırlatmak amacıyla hazırlanmıştır. Unutmayalım: Trafikte her kural, bir hayatı korumak içindir. Dikkat ve özen, hızdan daima daha değerlidir. Güvenli ulaşımın sağlanabilmesi için: Trafik kurallarına uyalım, kurallara uymayanları uygun bir dille uyaralım. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak tüm sürücü ve yolcularımıza kazasız ve hayırlı yolculuklar diler, kurallara uyan vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kent genelinde meydana gelen bazı trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir

Savaşın başlaması an meselesi! Sürgün yeri olarak Türkiye'yi seçtiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
170 altın bileziği alıp kaçtı! Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı

Kuyumcuyu soyan kişinin kimliği ağızları açık bıraktı
Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor

Bu köyün görülmemiş bir özelliği var! 60 yıldır özenle korunuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor

Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal

O şehrimiz için gençlerin söyledikleri skandal
Binalarda 1 Ocak'tan itibaren yağmur suyu hasadı ve gri su sistemi zorunlu olacak

Binalarda 2026'dan itibaren zorunlu olacak! Su tasarrufunda büyük adım
Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber

Altay'dan Süper Lig devini yıkan haber
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme "Güle güle" dedi
Mansur Yavaş'ın suç duyurusuna Osman Gökçek'ten jet yanıt

Mansur Yavaş'ın hamlesi sonrası ilk açıklama geldi
Akaryakıta gece yarısı çifte indirim

Araç sahiplerinin yüzü gülecek! Gece yarısı çifte indirim geldi
Rıdvan Dilmen, ''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fenerbahçe'nin yıldızını açıkladı

''Elinde korkunç bir silah var'' diyerek Fener'in yıldızını açıkladı
Ankara'da 153 kişinin zehirlenmesiyle ilgili 4 kişi gözaltına alındı

Ankara'da 153 kişi aynı anda hastaneye koştu, 4 kişi gözaltında
Palu ailesi belgesel oluyor

Bir zamanların en çok konuşulan ailesiydi! Ünlü oluyorlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.