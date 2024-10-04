Üye Girişi
Haberler

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 244 Yeni Araç Tahsis Edildi

Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne 244 Yeni Araç Tahsis Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 244 yeni aracı teslim aldı. Törende, suç oranlarındaki düşüş ve emniyetin artırılan kapasitesi vurgulandı.

İçişleri Bakanlığınca Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 244 yeni aracın teslim töreni gerçekleştirildi.

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu otoparkında düzenlenen törene, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, davetliler ve polisler katıldı.

Vali Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'de emniyet ve jandarmanın işbirliğiyle suç ve suçluyla önemli bir mücadele verildiğini söyledi.

Suç oranlarının son bir yılda ciddi anlamda düştüğünü vurgulayan Çiçek, "Bu şehirde evden hırsızlık yüzde 54 azaltıldı. Birçok suç dalında çok büyük düşüşler var. Aranan şahıslarda seferberlik başlatıldı. Kayseri'de sadece 800 aranan kişi kaldı. Çok az kaldılar. Bu rakam çok yukarıdan buralara getirildi." dedi.

Kayseri'de güvenlik kamerası sayısının 4 katına çıkarıldığını belirten Çiçek, şunları ifade etti:

"Her yer teknolojik kameralarla donatıldı ve donatılmaya devam ediliyor. Polislerin lüks araca binmek gibi bir derdi yok. Suçlar durup dururken azalmıyor. Emniyetin kapasitesi artırıldıkça suçlar da azalıyor. Kapasitesi artırılan emniyet ve jandarma suçlularla daha etkin bir şekilde mücadele ediyor. Bu araçlara ihtiyacımız vardı."

İl Emniyet Müdürü Aydın da Kayseri halkının güvenliği için gece gündüz çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından kurban kesildi, dua edildi ve araçların anahtarları polis ekiplerine dağıtıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

İçişleri Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü Yerel Haberler Teknoloji Güvenlik Politika 3-sayfa kayseri Güncel Tören Yaşam

Birinin kafasını kesmiş! İki kadını katledip kendini surlardan aşağı bıraktı

İki kadını katledip kendini surlardan aşağıya bıraktı

 Özgür Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

Özel'le yasak aşk yaşadığı konuşulan belediye başkanı sessizliğini bozdu

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e 'Guterres' tepkisi: Sen kim oluyorsun?

İsrail'in skandal kararına ateş püskürdü: Sen kim oluyorsun?
Şahan Gökbakar ve kardeşine 10 yıla kadar hapis istemi

Şahan Gökbakar'a hapis yolu gözüktü! İstenen ceza öyle böyle değil
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bein Sports CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 5-6 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 5-6 Ekim Osmangazi, Nilüfer, Yıldırım su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 5-6 Ekim Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kötü Kan 6. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 4 Ekim Kötü Kan yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? İZSU İzmir su kesintisi! 5-6 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova, Ödemiş su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kerem Aktürkoğlu sakatlandı mı? Kerem Aktürkoğlu kaç maç yok? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 5-6 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Beypazarı su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 5-6 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Maltepe, Kartal su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title