Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü Uluslararası İzci Etkinliğinde

Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü Uluslararası İzci Etkinliğinde
Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, 110 izci ve liderin katılımıyla uluslararası dijital ve radyo izci etkinliği düzenledi. İzçiler, telsiz ve internet aracılığıyla dünya genelindeki diğer izcilerle iletişim kurdu.

Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü, uluslararası dijital ve radyo izci etkinliğine katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde düzenlenen etkinlik, Kayseri Diyanet İzcilik Spor Kulübü tarafından Mus'ab Bin Umeyr İzci Evi ve Diyanet Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Toplam 110 izci ve liderin katıldığı etkinlikte izciler, telsiz ve internet aracılığıyla farklı şehir ve ülkelerdeki izcilerle iletişim kurarak selamlaştı.

Kültürel paylaşımlarda bulunulan faaliyette, mors alfabesiyle haberleşme gibi uygulamalı etkinlikler de düzenlendi.

Etkinliğe katılan izcilere ve liderlere Filistin bayraklı anahtarlıklar hediye edildi.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün - Güncel
