Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Kayseri-Develi kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Emniyet ekipleri bölgedeki çalışmalara devam ediyor.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu, çift yönlü trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Develi kara yolunda çift yönlü olarak araç trafiğine izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
Jandarmadan 12 ilde 15 suç örgütüne operasyon! 109 şüpheli yakalandı

Yeni bakandan ilk operasyon! 15 suç örgütüne şafak baskını
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi

Herkes onları konuşuyor! İddiaların odağındaki gençten yanıt geldi
Taksilere 'Mali cihaz' zorunluluğu! Hepsine takılacak, taksimetreye bağlı çalışacak

Taksilerde yeni dönem! Artık taksimetre tek başına çalışamayacak
Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran 'Yasak aşk' iddiası! Salon buz kesti

Üniversite öğrencisinden kenti ayağa kaldıran "Yasak aşk" iddiası
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu

Yer: Brüksel! Yürüyüşü ve tavırları olay oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü

Cezaevinde itiraf etti: Diğerini de parçalayıp çöpe attık