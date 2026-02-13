Haberler

Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes Kayak Merkezi yolu ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri-Develi kara yolu, yapılan çalışmaların ardından yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı. Sürücüler, hala devam eden sis ve sağanak nedeniyle dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılan Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu, yeniden çift yönlü ulaşıma açıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Develi kara yolunda çift yönlü olarak sabah saatlerinde araç trafiğine kapandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmalarının ardından kara yolu, çift yönlü olarak yeniden araç trafiğine açıldı.

Sağanak ve sisin etkisini sürdürdüğü bölgede, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
