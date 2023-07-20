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Kayseri Develi'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir otomobil takla attı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Aşağı Çevreyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 2 otomobil çarpıştı. Kazaya karışan bir otomobilin takla attığı kazada; 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan 4 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan 2 otomobil ise çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kayseri Güncel Haberler

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