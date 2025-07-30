Kayseri Develi'de Sağanak Yağış Etkili Oldu
Kayseri'nin Develi ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Belediye, su biriken alanlarda çalışmalara başladı.
KAYSERİ'nin Develi ilçesinde sağanak etkili oldu.
Develi ilçesinde, saat 14.30 sıralarında sağanak etkili oldu. Sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana gelirken, belediye su biriken yerlerde çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel