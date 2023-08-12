Kayseri Develi'de Anız Yangını Çıktı

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Havadan Mahallesi'nde bilinmeyen bir nedenden dolayı anız yangını çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde çıkan anız yangınını söndürmek için ekipler çalışma başlattı.

İlçeye bağlı Havadan Mahallesi kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangında balya makinası ve saman balyaları yanarken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor. - KAYSERİ