Kayseri'den kısa kısa

Kocasinan Belediyesi tarafından hayırsever Mehmet Altun'un desteğiyle yaptırılacak lisenin temeli atıldı.

Beyazşehir Mahallesi'nde 8 bin metrekare üzerine yaptırılan 24 derslikli ve 6 ek ders sınıflı lise için temel atma töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, hayırseverlerin katkılarıyla yeni okulların temellerini atmaya devam ettiklerini belirtti.

Kocasinan Belediyesi olarak eğitime ve öğretime hassasiyetle her zaman destek verdiklerini aktaran Çolakbayrakdar, "Beyazşehir Mahallemizde hayırseverimizin katkılarıyla yaptırılacak lisenin temelini atıyoruz. İnşallah kazasız, belasız inşaatının tamamlanmasını diliyorum. Bunun gibi Yakut ve Mithatpaşa Mahallesi'nde de anaokulu, ilkokul ve ortaokul temellerini atacağız. Hızlı bir şekilde temelini attıktan sonra inşaatlarını tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'tan Kayseri Kariyer Merkezi'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, iş arayan vatandaşlar ile eleman arayan işletmecilerin ihtiyaçlarına cevap veren Kayseri Kariyer Merkezi'ni ziyaret etti.

Büyükkılıç, proje sayesinde iş arayanların vasıflarına uygun işe yerleştirilmesinin sağlandığını belirtti.

Merkeze 17 bin başvuru olduğunu aktaran Büyükkılıç, proje sayesinde 2 bin kişinin iş bulduğunu vurguladı.

Öte yandan Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi karşısındaki Engelsiz Yaşam Merkezi Kompleksi içerisindeki Kapalı Spor Merkezi'ni ziyaret etti.

Burada çocuklarla sohbet eden Büyükkılıç, "Geleceğimizin teminatı yavrularımız için yaptığımız tesislerde eğitim alan yavrularımıza başarılar diliyorum. Rabbim yollarını da bahtlarını da açık etsin." ifadesini kullandı.