Kayseri'den kısa kısa

Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun 44. dönem mezuniyet ve şed kuşanma töreni düzenlendi.

15 Temmuz Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, mesleki ve teknik eğitimin, sanayinin daha nitelikli işgücüne kavuşması için önem verilmesi gereken konuların başında geldiğini ifade etti.

Mezun olan öğrencileri kutlayan Karamustafa, bundan sonraki hayatlarında başarı diledi.

Okul birincisi Aynur Kıranatlı, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet töreni, dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi, mezunların şed kuşanması ve belge takdiminin ardından sona erdi.

KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu MYO'da Mezuniyet Coşkusu

KAYÜ Tomarza Mustafa Akıncıoğlu Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine katılan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Derviş Boztosun, öğrencileri ve ailelerini kutladı.

KAYÜ olarak öğrencileri en iyi şekilde eğitim vererek mesleğe hazırladıklarını belirten Boztosun, mezun öğrencilerden hayatta başarılı olabilmek için çok çalışmalarını, sürekli öğrenmeye açık olmalarını ve kendilerini yetiştirmelerini istedi.

Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin de mezun öğrencileri kutladı.

Okul birincisi Recep Doğan, mezunlar adına konuşma yaptı ve mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun olan 30 öğrencinin şed kuşanması ve mezuniyet belgelerinin takdimi ile son buldu.

Büyükşehir Belediyesi personeline "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi"

Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Mesleki Yeterlilik Belgesi" almaya hak kazanan personele belgelerini verdi.

Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığında görevli 50 personel, Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan sınavlarda başarılı olarak, mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazandı.

Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda Öztürk, Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına belgelerini verdi.

MHP'nin "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" konulu ilçe ziyaretleri

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla gerçekleştirilecek olan "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" konulu ilçe ziyaretleri Kayseri'de 25 ve 26 Haziran'da gerçekleştirilecek.

İlçe ziyaretlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, MYK Üyesi Ahmet Savaş Çolak ve MYK Üyesi Metin Arı da katılacak.

Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm çalışmaları

Kocasinan Belediyesinin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Ahi Evran Mahallesi'nde sürdürdüğü çalışmalar devam ediyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, dönüşüm çalışmaları kapsamında Ahi Evran Mahallesi'nde 2 konut arsası ile bir ticaret ve konut arsasını, yüzde 20 peşin 12 ay taksit seçeneğiyle 28 Haziran'da gerçekleştirilecek ihale ile satışa sunacaklarını bildirdi.